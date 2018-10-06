22:00 06.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Болгария поддерживает идею предоставления Томоса Украине

Болгарская православная церковь отказалась обсуждать с РПЦ украинскую автокефалию. Об этом передает Reuters. 

Болгария поддерживает идею предоставления Томоса Украине

Сообщается, что российский патриарх Кирилл обратился ко всем ветвям православного мира с призывом обсудить ситуацию вокруг церковной жизни в Украине. Болгария не собирается устраивать и участвовать, как и посредничать в вопросе предоставления Томоса Украине.

Но Священный Синод болгарской церкви, высший исполнительный орган, заявил, что письмо Кирилла будет отправлено на рассмотрение специальной комиссии, что фактически является уклонением от российского предложения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинская поместная православная церковь может получить Томос об автокефалии уже на следующей неделе. Вселенский патриархат может объявить об этом уже 9-11 октября.


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