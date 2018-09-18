В понедельник боевики 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди наших военных нет

При этом противник дважды применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями. К счастью, потер среди украинских военнослужащих нет.

Как сообщае УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба операции Объединенных сил, противник в основном стрелял по нашим позициям в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Светлодарск, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

Боевики также вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82-мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Лебединский. Также из миномета 120-го калибра противник обстрелял опорные пункты украинских войск у Павлополя.

По данным украинской разведки, один боевик уничтожен и еще один ранен.

При этом уже с начала текущих суток противник три раза открывал огонь по позициям Объединенных сил. Все обстрелы зафиксировано на Мариупольском направлении, где враг обстрелял наши опорные пункты в районе населенных пунктов Лебединский и Водяное из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, российские наемные войска за прошедшие сутки воскресенье, 16 сентября, 30 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом дважды противник применял вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82-мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.