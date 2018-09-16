19:57 16.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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НАБУ разрешило Омеляну выезжать за границу

Министр инфраструктуры Владимир Омелян получил от Национального антикоррупционного бюро Украины разрешение для выезда за границу.

НАБУ разрешило Омеляну выезжать за границу

В воскресенье, 16 сентября, министру выдали дипломатический паспорт.  Об этом рассказал адвокат Александр Лысак.

По его словам, паспорт Омеляну необходим для заграничной рабочей командировки.

Во исполнение решения суда паспорта были сданы детективу. Но потом написали заявление, о том что у Омеляна командировка. Детектив рассмотрел заявление и согласовал выезд министра за пределы Украины. Поэтому он предоставил паспорт для выезда, - сообщил Лысак, добавив, что у министра инфраструктуры только два паспорта - для выезда за границу и дипломатический. Загранпаспорт Омеляна сейчас находится в НАБУ.

Для этой командировки министр воспользовался дипломатическим паспортом. По приезду этот паспорт нужно будет снова вернуть. А в случае очередной командировки будем снова обращаться к НАБУ с таким заявлением. Командировка Владимира Омеляна планируется сегодня, а возвращение в Украину - во вторник, - пояснил адвокат.

Напомним, 13 сентября министру сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины. В свою очередь, сам Омелян связывает подозрение в незаконном обогащении с проводимыми им реформами, начинающимися в стране выборами и ведущимся НАБУ несколько лет делом экс-депутата Николая Мартыненко.

Как сообщал УРА-Информ, меру пресечения министру будет избирать Соломенский районный суд города Киева. Заседание начнется в десять часов утра.


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