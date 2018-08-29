В Киеве под посольством России сожгли Путина - ВИДЕО

29 августа, в день наибольших потерь под Иловайском, активисты пикетировали посольство России в Киеве.
На месте собрались более сотни людей, многие из них в камужляжной форме.
Под посольство Российской Федерации во время пикета активисты принесли чучело президента России Владимира Путина.
Его завернули в флаги террористов "ЛДНР", повесили на палку и сожгли.
Как сообщал "УРА-Информ", общественные объединения ветеранов войны, участников АТО, членов семей погибших участников обратились к президенту страны Петру Порошенко учредить 29 августа Днем памяти павших героев-защитников независимости Украины.