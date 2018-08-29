В Киеве под посольством России сожгли Путина - ВИДЕО

Россия отказала архиепископу Клименту в помиловании Олега Сенцова Архиепископ Симферопольский и Крымский получил отказ российских властей о помиловании политзаключенного и режиссера Олега Сенцова.

В Иерусалиме торжественно открыли посольство Парагвая Сегодня, 21 мая, в Иерусалиме в присутствии президента Парагвая Орасио Картеса открыли посольство Парагвая в Израиле.

Завтра слепые львовяне намерены устроить забастовку Во вторник во Львове незрячие устроят протест. Причиной, которая заставила их выйти на улицы с пикетом, стали неблагоприятные условия жизни в городе.

"Разговаривали дольше обычного": Путин и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе Встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель продлилась на удивление слишком долго - 3,5 часов. Об этом передает AFP.