14:58 29.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100202412:roman_z

В Киеве под посольством России сожгли Путина - ВИДЕО

29 августа, в день наибольших потерь под Иловайском, активисты пикетировали посольство России в Киеве.

В Киеве под посольством России сожгли Путина - ВИДЕО

На месте собрались более сотни людей, многие из них в камужляжной форме.

Под посольство Российской Федерации во время пикета активисты принесли чучело президента России Владимира Путина.

Его завернули в флаги террористов "ЛДНР", повесили на палку и сожгли.

Как сообщал "УРА-Информ", общественные объединения ветеранов войны, участников АТО, членов семей погибших участников обратились к президенту страны Петру Порошенко учредить 29 августа Днем памяти павших героев-защитников независимости Украины.


Поделиться
Читайте также:
 
Школьники начнут новый учебный год со старыми учебниками Эксклюзив: Как бороться с конфликтами на работе Оклада членов набсовета ПриватБанка составит 8 миллионов 669,360 тысяч гривен в год - Кабмин На ответный матч против РБ Лейпциг Заря едет с потерями
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив