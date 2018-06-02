13:15 02.06.2018 | Общество | Новости
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НАТО готовы увеличить военный контингент в Европе

Министры обороны стран-участниц НАТО в Брюсселе 7 июня будут обсуждать вопрос усиления безопасности европейского континента. Об этом передает Die Welt.

НАТО готовы увеличить военный контингент в Европе

Сообщается, что дипломатические представители и министры обороны хотят внести предложение об увеличении постоянно присутствующего корпуса Альянса до 30 тыс человек. Кроме того, планируется доставить на континент несколько сотен истребителей и кораблей, а также усовершенствовать инфраструктуру для быстрой транспортировки тяжелой военной техники. 

Такие меры в НАТО вынуждены предпринять в связи постоянно растущей угрозой военной эскалации с Россией. Основное координационное бремя по обустройству военных ляжет на руководство Германии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Пентагон всерьез задумался над размещением на территории ФРГ комплексов системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). В военном министерстве Германии считают, что установка на территории страны дополнительных радаров помогла бы лучше отслеживать и контролировать потенциальные угрозы и контролировать потенциально опасные воздушные объекты.


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