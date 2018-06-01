22:34 01.06.2018 | Политика | Новости
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В Германии могут разместить новые противоракетные комплексы

Пентагон всерьез задумался над размещением на территории ФРГ комплексов системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Об этом передает Reuters.

В Германии могут разместить новые противоракетные комплексы

Сообщается, что в ходе переговоров представителей военных ведомств обеих государств было оговорено предварительной размещение комплексов THAAD на авиабазе Рамштайн. В военном министерстве Германии считают, что установка на территории страны дополнительных радаров помогла бы лучше отслеживать и контролировать потенциальные угрозы и контролировать потенциально опасные воздушные объекты.

На данный момент официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон отрицает информацию о размещении. Он утверждает, что речь скорее идет об усилении обороноспособности Германии, но о каких-мерах "усиления" идет речь он умолчал.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Литва просит, чтобы Соединенные Штаты установили в Прибалтике более мощный комплект противоракетной обороны. НАТО должно быть полностью уверенно в защите своих границ в регионе Балтии. Ситуация в Украине показала, что противник будет использовать нетрадиционные методы ведения войны, а Вильнюс должен быть к этому готов.


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