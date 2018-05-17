09:58 17.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Порошенко и Гройсман трогательно поздравили украинцев с Днем вышиванки - ФОТО

Сегодня, 17 мая, по всей Украине отмечают День вышиванки. Граждан страны уже поздравили президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман.

Порошенко и Гройсман трогательно поздравили украинцев с Днем вышиванки - ФОТО

Глава украинского государства отметил, что вышиванка является символом чистоты и патриотизма. Во всех украинских семьях мастерство вышивания сорочек передавалось от матери к дочери, что символизировало единство поколений и единство всего народа

Также президент добавил, что в его семье чтят традиции, связанные с национальным нарядом.

"Пусть и в дальнейшем вышитая сорочка остается символом чистоты, символом рода и любви к своей земле, своей Родине", - пожелал Порошенко.

Кроме того, к поздравлениям народа присоединился украинский премьер.

"Орнаменты души каждого украинца! Поздравляю всех с Днем вышиванки!" - написал Гройсман.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", традиционно в Украине День вышиванки празднуют в третий четверг мая, в 2018 это 17 мая. Главной темой праздника является сделать популярнее украинскую культуру и традиции, одним из символов которых является вышиванка.


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