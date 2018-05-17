Как украинцы празднуют День вышиванки 2018? – ФОТО

Даже не участвуя в мероприятиях и не посещая их, многие украинцы по всему миру одевают в этот день вышитые сорочки на роботу, учебу, прогулки.

Известно, что активно отмечать этот праздник будут в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Одессе, Запорожье, Мариуполе и других городах.

По народным поверьям, младенцев, которые родятся в этот день, оденут в вышитые рубашки. Правда, увидеть такой флешмоб смогут только работники и посетители роддомов в более чем 40 населенных пунктов, и родители младенцев.

В этом году к событию также присоединилась в Канаде, Турции, Хорватии и Австралии.

Как ни странно, марш в вышитых рубашках ежегодно проходит не на День вышиванки, а на День Киева. Но в 2018 этот день совпал с финалом Лиги чемпионов, который пройдет в Киеве. Поэтому мегамарш вышиванок пройдет переместили ближе ко Дню вышиванки, но запланировали его на выходной – субботу, 19 мая.

В украинском городе Запорожье ко Дню вышиванки проведут масштабный марш. Шествие начнется в 18:00 и стартует возле Запорожского горсовета. Дальше марш вышиванок рушит на площадь Героев Майдана.

В свою очередь в Днепре в этот день хотят установить новый рекорд Украины. Местные мастера создают к празднику огромною вышиванку, которую представят 17 мая на смотровой площадке в парке им. Т. Шевченко. В 14:00.

Также не отстает и Одесса. Но здесь празднование перенесли на выходной день. В субботу, 19 мая, в городе пройдет всеукраинская акция "Мегамарш в вышиванках".

Львов отличился от всех городов, тут уже прошла первая часть фестиваля в вышиванках. Сегодня, 17 мая, в городе пройдет продолжение праздника. Возле оперного театра организуют выставку о традициях и истории вышиванки. Здесь же будет ярмарка, на которой можно купить вышитую рубашку.

В Мариуполе начнут собираться для марша в вышиванках в 16:30 около подземного перехода недалеко от Городского сада. Затем колонна в 17:00 проследует по проспекту Металлургов до Городского сада.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в преддверии долгих выходных на Троицу 26−28 мая ПАО "Укрзализныця" назначила 13 дополнительных поездов и дополнительные рейсы для графиковых. Таким образом, пассажирам предоставлены более 40 тысяч дополнительных мест в поездах.