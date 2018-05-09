19:51 09.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В ГСЧС определили основную версию отравления школьников в Черкассах

Главной вероятной причиной отравления детей в школе в Черкассах в данный момент остается локальное распыления неопределенного вещества. По данному факту активно работают правоохранители.

В ГСЧС определили основную версию отравления школьников в Черкассах

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Черкасской области.

По данным за 9 мая самочувствие детей не колеблется к худшему, все пребывают в сознании и ощущают себя удовлетворительно.

Из реанимационного отделения 11 школьников были направлены в стационар. В общем в лечебных заведениях города Черкассы пребывает 53 ученика и четыре  учителя.

До этого 8 мая на территории общеобразовательной школы № 8 в ходе проведения школьной линейки ощутили ухудшение самочувствия 53 ученика школы. Учебный процесс в школе приостановлен. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", полиция начала уголовное производство по факту массового отравления школьников в Черкассах.


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