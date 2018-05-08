14:50 08.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Количество отравившихся детей в Черкассах поднялось до 51: открыто уголовное производство

Количество школьников, которые отравились неизвестным веществом в Черкассах, поднялось до 51. 11 из числа госпитализированных пребывают в реанимации.

Количество отравившихся детей в Черкассах поднялось до 51: открыто уголовное производство

Об этом в Twitter сообщает исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Министр добавила, что отправляется совместно с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Черкассы. Они планируют оперативно информировать о состоянии здоровья отравившихся школьников.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП в Черкасской области, полиция начала уголовное производство по факту массового отравления школьников в Черкассах. Производство открыто по статье за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений Уголовного кодекса Украины.

В данный момент точная причина массового отравления детей в Черкассах и ухудшения их состояния еще не выяснена. Отравление было сильным, некоторые из пострадавших теряли сознание прямо во время школьной линейки в местной школе № 8.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман выехал в Черкассы после отравления десятков школьников местного учебного заведения неизвестным веществом.


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