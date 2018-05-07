Глава СБУ не исключает провокаций на 9 мая

Об этом он заявил во время брифинга в Киве, 7 мая.

По словам главы СБУ, спецслужба будет усиливать взаимодействие с Нацполицией и Нацгвардией, а также предпримет исчерпывающие меры для обеспечения правопорядка.

"В целом у СБУ есть очень много разноплановой информации, в том числе и той, которая связана с 9 мая. Мы однозначно будем усиливать взаимодействие с Национальной полицией, Нацгвардией, будем предпринимать исчерпывающие меры, чтобы обеспечить порядок в столице и не только в столице, а по всей территории Украины", - сказал В.Грицак.

Также напоследок он добавив, что над упреждением некоторых потенциальных провокаций в данный момент уже идет в подном ходе соответствующая работа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Киевская городская госадминистрация обнародовала план мероприятий ко Дню памяти и примирения и 73-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне.