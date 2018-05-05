Стало известно, как пройдет 8 и 9 мая в Киеве

Таким образом, девятого мая в 2018 году все еще остается выходным в Украине, он приходится на среду. Кроме того, мы отмечаем со всем миром День памяти и примирения 8 мая.

В будущем выходной планируют перенести именно на 8 мая, но соответствующий законопроект лишь на стадии обсуждения.

Детальный план мероприятий в столице на 8 и 9 мая 2018 года обнародовали на сайте КГГА.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в столице в связи с проведением ремонтных работ запускаются врмененные плановые отключения холодной воды в некоторых районах.