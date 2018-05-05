03:00 05.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Стало известно, как пройдет 8 и 9 мая в Киеве

Киевская городская госадминистрация обнародовала план мероприятий ко Дню памяти и примирения и 73-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Стало известно, как пройдет 8 и 9 мая в Киеве

Таким образом, девятого мая в 2018 году все еще остается выходным в Украине, он приходится на среду. Кроме того, мы отмечаем со всем миром День памяти и примирения 8 мая.

В будущем выходной планируют перенести именно на 8 мая, но соответствующий законопроект лишь на стадии обсуждения.

Детальный план мероприятий в столице на 8 и 9 мая 2018 года обнародовали на сайте КГГА.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в  столице в связи с проведением ремонтных работ запускаются врмененные плановые отключения холодной воды в некоторых районах.


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