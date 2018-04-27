В четверг пятеро украинских военных получили ранения - ВИДЕО

В результате обстрелов пятеро украинских военных получили ранения. Пострадавшие воины доставлены в медицинские учреждения, им оказана необходимая медицинская помощь.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на информацию пресс-центра штаба антитеррористической операции, на Донецком направлении из запрещенных минскими соглашениями 120 мм минометов, а также из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли защитников Новотроицкого.

Также из минометов калибра 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по опорным пунктам ВСУ вблизи Лебединского, из 82 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Верхнеторецкого, Песков, Красногоровки и Шахты "Бутовка". Кроме этого, гранатометы различных систем и стрелковое оружие неоднократно применили под Авдеевкой, Марьинкой, Водяным, а также - Каменкой.

Под огонь из вооружения БМП попали защитники Шахты "Бутовка", из крупнокалиберных пулеметов - Невельского, Талаковка и Опытного, стрелкового оружия - защитники Ломакино, Лебединского, Широкино, Гнутово, Пищевика и Опытного, а неподалеку Новомихайловки и Марьинки - велся снайперский огонь.

На Луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и противотанкового ружья незаконные вооруженные формирования обстреляли укрепления вблизи Зайцевого. Также из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия боевики открывали огонь по защитникам населенного пункта Золотое

Напомним, в четверг, 26 апреля, по состоянию на шесть часов вечера боевики 21 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В результате обстрелов четверо украинских военных получили ранения. Пострадавшие воины доставлены в медицинские учреждения, им оказана необходимая медицинская помощь.