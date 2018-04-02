Боевики продолжают нарушать пасхальное перемирие - ВИДЕО

За минувшие сутки противник совершил 38 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется нашими защитниками.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, на луганском направлении боевики из запрещенных 120-мм минометов, а также из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали укрепления ВСУ вблизи Луганского. Кроме этого, минометы калибра 82-мм применялись по защитникам Троицкого, а стрелковое оружие - в районе Станицы Луганской.

На донецком направлении с 82-мм минометов боевики четыре раза открывали огонь по украинским опорным пунктам в Авдеевке, а также - вблизи Песков, Широкино и Шахты Бутовка.

Из гранатометов различных систем обстреляны защитники Авдеевки, Шахты Бутовка, Старогнатовка, Павлополя и Водяного. Крупнокалиберные пулеметы применялись боевиками в районе Каменки, Гнутово, Водяного и Опытного, а вблизи Павлополя - велся снайперский огонь. Кроме этого, из стрелкового оружия боевики обстреливали укрепления ВСУ неподалеку Авдеевки, Талаковки, Верхнеторецкого и Водяного.

Напомним, с начала суток, воскресенья, 1 апреля, российские наемные войска и боевики несколько раз нарушили, объявленное накануне пасхальное перемирие. По состоянию на шесть часов вечера было зафиксировано 14 обстрелов позиций ВСУ на Донбассе. К счастью, никто из украинских военнослужащий не пострадал.