В воскресенье боевики 14 раз нарушили объявленное перемирие - ВИДЕО

По состоянию на шесть часов вечера было зафиксировано 14 обстрелов позиций ВСУ на Донбассе. К счастью, никто из украинских военнослужащий не пострадал.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, на луганском направлении боевики из запрещенных 120-мм минометов и дважды из крупнокалиберных пулеметов обстреливали укрепления ВСУ вблизи Луганского.

На донецком направлении с 82-мм минометов боевики открывали огонь по украинским опорным пунктам в Песках, а из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - неоднократно вблизи Водяного. Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие они применили в районе Павлополя. Также там - велся снайперский огонь. Кроме этого, из стрелкового оружия обстреляны защитники Авдеевки, Шахты Бутовка и Водяного.

Напомним, за прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных бандформирований 11 раз нарушали режим тишины.