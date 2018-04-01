20:15 01.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В воскресенье боевики 14 раз нарушили объявленное перемирие - ВИДЕО

С начала суток, воскресенья, 1 апреля, российские наемные войска и боевики несколько раз нарушили, объявленное накануне пасхальное перемирие.

В воскресенье боевики 14 раз нарушили объявленное перемирие - ВИДЕО

По состоянию на шесть часов вечера было зафиксировано 14 обстрелов позиций ВСУ на Донбассе. К счастью, никто из украинских военнослужащий не пострадал.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, на луганском направлении боевики из запрещенных 120-мм минометов и дважды из крупнокалиберных пулеметов обстреливали укрепления ВСУ вблизи Луганского.

На донецком направлении с 82-мм минометов боевики открывали огонь по украинским опорным пунктам в Песках, а из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - неоднократно вблизи Водяного. Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие они применили в районе Павлополя. Также там - велся снайперский огонь. Кроме этого, из стрелкового оружия обстреляны защитники Авдеевки, Шахты Бутовка и Водяного.

Напомним, за прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных бандформирований 11 раз нарушали режим тишины.


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