Сооснователь WhatsApp призвал удалиться из соцсети

Предприниматель опубликовал в Twitter короткое сообщение "Время пришло" с тегом #deletefacebook на фоне не утихающего скандала вокруг Facebook, связанного с утечкой данных 50 миллионов пользователей.

Отметим, что в 2014 году компания Facebook купила приложение WhatsApp за 16 миллиардов долларов. В начале 2018 года Эктон покинул компанию для работы над новым стартапом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", создателя и руководителя крупной компании Facebook Inc. Марка Цукерберга вызвали британские парламентарии для подачи показаний о возможных распространениях данных 50 млн пользователей соцсети в распоряжение компании Cambridge Analytica. В частности, которая связана с предвыборным штабом Дональда Трампа.