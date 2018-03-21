10:36 21.03.2018 | Общество | Новости
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Сооснователь WhatsApp призвал удалиться из соцсети

Один из основателей популярного мессенджера WhatsApp Брайан Эктон попросил своих фолловеров в социальных сетях удалить Facebook. 

Сооснователь WhatsApp призвал удалиться из соцсети

Предприниматель опубликовал в Twitter короткое сообщение "Время пришло" с тегом #deletefacebook на фоне не утихающего скандала вокруг Facebook, связанного с утечкой данных 50 миллионов пользователей. 

Отметим, что в 2014 году компания Facebook купила приложение WhatsApp за 16 миллиардов долларов. В начале 2018 года Эктон покинул компанию для работы над новым стартапом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", создателя и руководителя крупной компании Facebook Inc. Марка Цукерберга вызвали британские парламентарии для подачи показаний о возможных распространениях данных 50 млн пользователей соцсети в распоряжение компании Cambridge Analytica. В частности, которая связана с предвыборным штабом Дональда Трампа.


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