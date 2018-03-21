Цукерберг отчитается в парламенте Британии о скандале вокруг Cambridge Analytica

Соответствующее заявление сделал председатель парламентского комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Дамиан Коллинз.

По его словам, комитет постоянно интересовался Facebook, как компания хранит и получает данные пользователей ее сайта. И самое главное не собиралась ли информация без разрешения пользователей.

Коллинз утверждает, что сейчас самое время выслушать позицию руководства корпорации в связи с провалом Facebook, допущенным в этой области.

Добавим, что Цукерберг должен дать ответ на этот вопрос до понедельника, 26 марта.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", журналисты телеканала Channel 4 под видом потенциальных клиентов пообщались с руководством аналитической компании Cambridge Analytica. Те предлагали заманивать политических противников в ловушки с помощью взяток и проституток, а затем распространять компромат в сети.