Прогноз погоды в Украине

На севере государства в Харьковской и Сумской областях температурный показатель днем будет составлять 6-9 градусов мороза, ожидается выпадение снежных осадков, на дорогах гололедица.

В центральной части ожидается сильный мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега составит неудобства для автомобилистов. Термометры покажут от 5 до 7 градусов с пометкой минус.

На эге страны похолодание постепенно спадет, дневная температура воздуха будет колебаться на отметке 0-2 градуса ниже нуля. На западе ожидаются осадки, температура воздуха постепенно снизится ночью до 6-14 градусов мороза.

В столице сегодня на дорогах гололедица, утром образуется туман. Ветер усилится до штормовых значений, до 15-22 метров в секунду, температура днем 6-9 градусов ниже нуля, ночью столбики термометров могут опуститься до 12-15 градусов мороза.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в ближайшие дни Украина на две трети своей территории покроется красным уровнем угрозы в результате ухудшения погоды.