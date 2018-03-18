09:26 18.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Прогноз погоды в Украине

Сегодня, 18 марта на большей части территории страны будет сохраняться минусовая температура. Об этом передает Украинский гидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине

На севере государства в Харьковской и Сумской областях температурный показатель днем будет составлять 6-9 градусов  мороза, ожидается выпадение снежных осадков, на дорогах гололедица.

В центральной части ожидается сильный мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега составит неудобства для автомобилистов. Термометры покажут от 5 до 7 градусов с пометкой минус.

На эге страны похолодание постепенно спадет, дневная температура воздуха будет колебаться на отметке 0-2 градуса ниже нуля. На западе ожидаются осадки, температура воздуха постепенно снизится ночью до 6-14 градусов мороза.

В столице сегодня на дорогах гололедица, утром образуется туман. Ветер усилится до штормовых значений, до 15-22 метров в секунду, температура днем 6-9 градусов ниже нуля, ночью столбики термометров могут опуститься до 12-15 градусов мороза.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в ближайшие дни Украина на две трети своей территории покроется красным уровнем угрозы в результате ухудшения погоды.


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