В Украине из-за непогоды в некоторых областях ограничили движение грузовиков

Как сообщает пресс-служба "Укравтодора" на своей странице в Facebook, сегодня с утра в городе Киев, Киевской области, а также в Черкасской и Винницкой областях проезд грузовиков временно приостановлен. Это необходимо для бесперебойной работы специальной техники по обеспечению движения транспорта, - пояснили в ведомстве, добавив, что в Киевской области запрещен проезд грузовых, крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по дорогам Киевской области сегодня начиная с трез часов ночи и до восьми часов утра.

При этом в Винницкой области введено временное ограничение движения для многоосных грузовых транспортных средств на участке дороги М-21.

В Черкасской области также введено временное ограничение движения грузового транспорта на дорогах М-05 Киев - Одесса (143 -274 км) и М-12 Стрый – Тернополь – Знаменка.

Вместе с тем, по состоянию на утро пятницы в регионе уже сняли ограничения движения грузовых транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования : М-05 Киев-Одесса (км 143+028 - км 274+360) и М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка (км 513+515 – км. 578+928).

В пресс-службе просят перевозчиков учесть эту информацию при планировании своих поездок.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в пятницу, 9 февраля, погода в Украине будет в основном дождливой, а причина тому - мощная циклоническая зона осадков, которая поднимается на Северо-восток Украины. Кроме того, в этот день температура существенно поднимется. Ветер северо-западный, 7-12 метров на секунду. Температура воздуха будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.