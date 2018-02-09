В пятницу почти по всей Украине плюсовая температура и сильный снег

Кроме того, в этот день температура существенно поднимется. Ветер северо-западный, 7-12 метров на секунду. Температура воздуха будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

В Киеве сегодня ночью мокрый снег с дождем. На протяжении всего дня небо в Киеве будет покрыто облаками. После полудня мелкому мокрому снегу, который начнется утром, придет на смену мелкий дождь и будет продолжаться до завершения дня. На дорогах местами гололедица, ночью местами налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью и днем удержится в пределах минус 1 плюс 1 градуса.

На западе Украины ночью местами сильный снег, днем снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью и днем будет от 0 до минус 5 градусов.

На севере страны в пятницу ночью местами сильный мокрый снег с дождем, днем мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ночью местами налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов.

В центре Украины облачно, ночью местами сильный мокрый снег с дождем, в Днепропетровской области дождь, днем небольшой мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололедица, ночью местами налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов.

На востоке Украины также мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололедица, налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла.

На юге страны небольшой дождь, только ночью в Одесской и Запорожской областях умеренный дождь. Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов тепла. Днем потеплеет до 1-8 градусов.

В Крыму ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ночная температура воздуха составит 1-6 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 4-9 градусов.

Народный прогноз: 9 февраля отмечается перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста из города Коман в город Константинополь. Несмотря на то, что этот месяц считается самым холодным, в этот день случались оттепели.

Но были они непродолжительными. Поэтому в народе говорили: Февральская оттепель ничего не стоит. В этот день наши предки наблюдали за облаками: если облака идут против ветра - к снегу.

На снегопад также указывал дым из трубы: если он стелился по земле без ветра, следовало ожидать снега.