Ураган "Элеонор" переместился в Британию - ФОТО

Тут он оставил без электроэнергии десятки тысяч домов. При этом стихия вызвала хаос на дорогах.

Как сообщает издание The Sun, сегодня ветер достигал скорости около 120 километров в час. Вместе с тем синоптики ожидают дальнейшего отключения электричества. По данным местных властей, от ветра падают деревья, которые травмируют людей.

Так, в графстве Гемпшир спасатели вытащили из машины, заблокированной поваленным деревом, двух человек.​ В городе Бирмингем пилоты совершали посадки против сильного ветра. Из-за стихии на трассе столкнулись пять автомобилей.

В городе Йорк река вышла из берегов. По всему графству Йоркшир предупреждают о наводнении.

В свою очередь, издание France24 сообщает о самом высоком уровне лавинной опасности в Альпах. Кроме этого, ураган привел к лесным пожарам на французском острове Корсика. Тут во вермя пожара пострадали, по меньшей мере, трое людей.

Напомним, "Элеонор" - четвертый зимний шторм в Европе с декабря, который переместился на континент в среду после сокрушительной атаки на Ирландию.

Как сообщал УРА-Информ, на западе Франции бушует шторм " Элеонора". По состоянию на утро четверга, 4 января, стихия нанесла значительный ущерб и привел к гибели одного человека. Как сообщает Le Figaro, во Франции из-за падения дерева погиб лыжник на курорте в департаменте Морийон. Еще 15 человек получили травмы, среди них четверо находятся в тяжелом состоянии.