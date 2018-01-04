В Европе появились первые жертвы шторма "Элеонора" - ФОТО

По состоянию на утро четверга, 4 января, стихия нанесла значительный ущерб и привел к гибели одного человека. Как сообщает Le Figaro, во Франции из-за падения дерева погиб лыжник на курорте в департаменте Морийон. Еще 15 человек получили травмы, среди них четверо находятся в тяжелом состоянии.

На данный момент уже семь французских департаментов объявили "оранжевый" статус предупреждения. Тут порывы ветра достигают 147 километров в час и более 200 тысяч домов остаются без электричества, включая 30 тысяч в Парижском регионе.

В Бельгии шторм бушует уже два дня. Тут порывы ветра достигают 120 километров в час.

Сегодня с утра спасатели начали разбирать завалы деревьев и поврежденные автомобили, возобновляют поставки электричества. В двух регионах из-за сильных дождей начались наводнения. На территории страны также находится "оранжевое" предупреждение.

Шторм также достиг северо-запада Германии, где в нескольких районах были затоплены дороги.

В Нидерландах из-за шторма отменили около 200 авиарейсов, а поезда двигались с уменьшением скорости.

Сильные ветры привели к отключениям электроэнергии в Швейцарии, отменены авиарейсы в Цюрихе и Базеле. Тысячи хозяйств на озере Цюрих остались без электроэнергии из-за шторма, а на автострадах ветер опрокидывал грузовики.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Франции, где на западе страны бушует шторм "Кармен", во вторник, 2 января, без электроснабжения остались почти десять тысяч домохозяйств.