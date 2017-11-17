10:32 17.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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ГПУ открыла уголовное дело против Сытника

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело против директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Свтника.

ГПУ открыла уголовное дело против Сытника

Как сообщил в пятницу, 17 ноября, источник в Генпрокуратуре, производство открыто на основании обращения народного депутата. Вместе с тем, по информации источника, Сытника уже сегодня могут вызвать на допрос.

В то же время самого директора НАБУ в Украине пока нет. Он находится в командировке в Португалии.

В ГПУ также уточнили, что расследование начато на основании опубликованной в интернете аудиозаписи, где человек с голосом, похожим на Сытника, рассказывает журналистам детали некоторых резонансных дел.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции на внеочередном заседании в понедельник, 13 ноября, приняло решение о направлении в суд протокола об административном правонарушении в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.


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