За прошедшие сутки потерь среди украинских военных нет - ВИДЕО

Вместе с тем украинская армия полностью контролирована противника. Всего с начала суток российские наемные войска 13 раз нарушили перемирие.

Украинские войска в ответ восемь раз превосходящим огнем заставляли врага прекратить провокации. В результате боевых действий потерь среди украинских военнослужащих нет. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, после шести часов вечера боевики продолжили обстрелы наших позиций, одиночно применяя минометы различных калибров.

Так, на Мариупольском направлении оккупанты дважды били по укреплениям сил АТО из 120-миллиметровых минометов недалеко Водяного. А под огонь минометов калибра 82 миллиметра попали защитники Верхнеторецкого.

Кроме того, враг применял противотанковые гранатометы и пулеметы на подступах к Красногоровке.

На Луганском направлении под минометным огнем оказались опорные пункты Вооруженных Сил Украины у Трехизбенки. А из гранатометов противник бил неподалеку Луганского и Новолуганского.

Неспокойно было и в районе Авдеевки. Здесь, вечером захватчики в течение часа обстреливали наши позиции из пехотного вооружения.

Напомним, в понедельник, 6 ноября, боевики в зоне проведения антитеррористической операции обстреляли медицинскую инфраструктуру в Песках.