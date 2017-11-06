Боевики обстреляли военных медиков в Песках - ФОТО, ВИДЕО
В понедельник, 6 ноября, боевики в зоне проведения антитеррористической операции обстреляли медицинскую инфраструктуру в Песках.
При этот противник применил артиллерию калибра, запрещенного минскими соглашениями. Как сообщает пресс-служба штаба АТО, боевики открыто ударили из тяжелого вооружения по нашему медицинскому пункту, хотя наверняка и знали, что эта позиция не является боевой.
В результате обстрела личный состав эвакуационно-сортировочного пункта не пострадал. Однако сгорел медицинский автомобиль. Снаряд оккупантов точно попал в гараж, где находилась машина.
В результате попадания снаряда помещение было полностью разрушено, а техника - горела в нескольких метрах от здания.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 23 раза нарушили перемирие, в том числе с применением "Градов", вследствие чего двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения.