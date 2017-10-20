19:08 20.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Виновница смертельного ДТП в Харькове арестована на два месяца

Киевский райсуд н.п. Харьков 20-го октября удовлетворил ходатайство прокуратуры относительно избрания для подозреваемой в ДТП меры пресечения.

Виновница смертельного ДТП в Харькове арестована на два месяца

Так, было принято решение про избрание Е. Зайцевой меры пресечения - содержания под стражей на срок 60 суток. То есть, Зайцева будет содержаться под стражей до 16-го декабря 2017 г. включительно. Такое заявление сделала в суде следственная судья Светлана Муратова. Она добавила также, что суд не определяет шанс альтернативного пресечения – то есть залога.

Как сообщал УРА-Информ, адвокат Зайцевой заявил, что подозрение необоснованно и попросил для своїй подзащитной Е. Зайцевой домашнего ареста.


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