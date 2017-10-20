16:54 20.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100176820:nastya

Адвокат Зайцевой считает подозрение необоснованным и просит у суда домашний арест

Адвокат Елены Зайцевой, которую подозревают в совершении смертельного ДТП в центре Харькова, Юлия Козырь. Считает подозрение прокуратуры необоснованным и попросила Киевский районный суд Харькова выбрать подзащитной меру пресечения в виде домашнего ареста.   

Адвокат Зайцевой считает подозрение необоснованным и просит у суда домашний арест

Об этом она заявила во время судебного заседания.

"Я считаю, что подозрение не обосновано", - сказала адвокат Юлия Козырь.

Она добавила, что нельзя говорить о подозрении в отсутствие выводов экспертизы. Нет оснований считать, что Зайцева будет общаться или влиять на свидетелей.

Вместе с тем адвокат подчеркнула, что любая более мягкая мера пресечения обеспечит выполнение подозреваемой возложенных на нее процессуальных обязанностей, в том числе домашний арест.

Подзащитная Зайцева плохо себя чувствует после ДТП, у нее сильные головные боли и головокружение. 

Отмечается, что несколько лет назад у Зайцевой также была серьезная травма головы. Большинство нарушений ПДД подзащитной связанные с неправильным местом парковки.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", виновница ДТП Елена Зайцева отказалась предоставить объяснения относительно подозрения, сославшись на то, что всю позицию изложит ее защитник.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив