Адвокат Зайцевой считает подозрение необоснованным и просит у суда домашний арест

Об этом она заявила во время судебного заседания.

"Я считаю, что подозрение не обосновано", - сказала адвокат Юлия Козырь.

Она добавила, что нельзя говорить о подозрении в отсутствие выводов экспертизы. Нет оснований считать, что Зайцева будет общаться или влиять на свидетелей.

Вместе с тем адвокат подчеркнула, что любая более мягкая мера пресечения обеспечит выполнение подозреваемой возложенных на нее процессуальных обязанностей, в том числе домашний арест.

Подзащитная Зайцева плохо себя чувствует после ДТП, у нее сильные головные боли и головокружение.

Отмечается, что несколько лет назад у Зайцевой также была серьезная травма головы. Большинство нарушений ПДД подзащитной связанные с неправильным местом парковки.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", виновница ДТП Елена Зайцева отказалась предоставить объяснения относительно подозрения, сославшись на то, что всю позицию изложит ее защитник.