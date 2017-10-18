15:38 18.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одессе возле мусорника обнаружены боеприпасы

Около мусорного бака в н.п. Одесса недавно обнаружили коробки с боеприпасами.

В Одессе возле мусорника обнаружены боеприпасы

Данные коробки недавно сюда выбросили неизвестные. Об этом сведения недавно в пресс-службе ГУ НП в Одесской области. Согласно этой информации – было изъято. После чего направлено на экспертизу 155 патронов разного калибра, что выявили около мусорного бачка – на ул. Героев обороны.

На месте работники полиции выявили восемь картонных коробок, в которых было 140 предметов, которые похожи на патроны 7,62 мм, и пятнадцать предметов, что похожи на патроны калибра девять миллиметров.

Как сообщал УРА-Информ, на украинских складах боеприпасов обнаружили серьезные недочеты.


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