В Одессе возле мусорника обнаружены боеприпасы

Данные коробки недавно сюда выбросили неизвестные. Об этом сведения недавно в пресс-службе ГУ НП в Одесской области. Согласно этой информации – было изъято. После чего направлено на экспертизу 155 патронов разного калибра, что выявили около мусорного бачка – на ул. Героев обороны.

На месте работники полиции выявили восемь картонных коробок, в которых было 140 предметов, которые похожи на патроны 7,62 мм, и пятнадцать предметов, что похожи на патроны калибра девять миллиметров.

Как сообщал УРА-Информ, на украинских складах боеприпасов обнаружили серьезные недочеты.