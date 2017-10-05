03:00 05.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На украинских складах боеприпасов выявлены вопиющие недочеты

По итогам обследования одного из складов боеприпасов в нашей стране были выявлены вопиющие недочеты.

На украинских складах боеприпасов выявлены вопиющие недочеты

Оказалось, что 60% боеприпасов хранятся прямо под открытым небом. Об этом недавно сообщила депутат и член комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны Татьяна Чорновол. Согласно ее словам - депутаты данного комитета уже посетили "третий по объемам украинский склад боеприпасов".

Про результаты данного визита предложили сообщить Татьяне Чорновил. Она же отметила, что "если не поменять режим охраны воинских складов, то не исключены новые диверсии", ведь боеприпасы для диверсантов вполне доступны.

Как сообщал УРА-Информ, под Калиновкой взрывы боеприпасов прекратились.


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