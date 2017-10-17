17:20 17.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Столкновения возле Рады: пострадал правоохранитель

На данный момент по итогам конфликта на ул. Грушевского в столице получил травмы правоохранитель.

Столкновения возле Рады: пострадал правоохранитель

Правоохранителя ранили при попытке активистов прорваться сквозь заграждения. Такие данные уже распространил глава Департамента коммуникаций МВД – А. Шевченко. Согласно его словам – на данный момент имеется уже один пострадавший среди правоохранителей. Но полиция и Нацгвардия так же делает все, чтобы ситуация не обострялась.

Всех активистов просят вести себя мирно, однако слушаются далеко не все – подчеркнул Шевченко. Глава Департамента добавил, что конфликт с активистами имел место на ул. Грушевского.

Как сообщал УРА-Информ, участники акции протеста пробовали прорваться во двор украинского парламента.


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