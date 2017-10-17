16:56 17.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Активисты пробуют прорваться во двор Рады

К активистам под украинским парламентом уже присоединился Михаил Саакашвили.

Активисты пробуют прорваться во двор Рады

Так, 17-го октября участники акции протеста, которая проводится в центре города, пытаются прорваться во двор украинского парламента. На данный момент к митингующим примкнул также лидер "Руха новых сил" - Михаил Саакашвили.

Согласно сведениям участников событий – на данный момент митингующие пытались прорваться во двор парламента, но их все так же не пропускают бойцы Нацгвардии. Некоторые активисты при этом несут в руках щиты, выкрикивая "Революция". Также известно, что активисты несут под Раду палатки, пробуют там их установить.

Как сообщал УРА-Информ, 17-го октября активисты также уже заблокировали выходы из парламента и комитетов.


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