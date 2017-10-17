Активисты пробуют прорваться во двор Рады

Так, 17-го октября участники акции протеста, которая проводится в центре города, пытаются прорваться во двор украинского парламента. На данный момент к митингующим примкнул также лидер "Руха новых сил" - Михаил Саакашвили.

Согласно сведениям участников событий – на данный момент митингующие пытались прорваться во двор парламента, но их все так же не пропускают бойцы Нацгвардии. Некоторые активисты при этом несут в руках щиты, выкрикивая "Революция". Также известно, что активисты несут под Раду палатки, пробуют там их установить.

Как сообщал УРА-Информ, 17-го октября активисты также уже заблокировали выходы из парламента и комитетов.