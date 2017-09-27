В Испании задержали 11 членов российской мафии

По информации ведомства, задержания и обыски проводились в регионе Коста-дель-Соль.

В ходе операции были задержаны 11 граждан России и проведены 18 обысков. Среди задержанных – президент футбольного клуба Марбелья Александр Гринберг.

Также, во время обыска было изъято большое количество наличности, компьютерное оборудование, документы, огнестрельное оружие, был наложен арест на 23 транспортных средства.

По версии правоохранительных органов, подозреваемые могли "отмыть около 30 млн евро в Испании за последние годы".

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в городе Бердичев Житомирской области полиция задержала своего сотрудника. Майор полиции попался на взятке. Офицер требовал три тысячи гривен у местного жителя.