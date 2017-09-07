21:59 07.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100173247:Polishuk

Полиция в Бердичеве задержали своего сотрудника - ФОТО

В городе Бердичев Житомирской области полиция задержала своего сотрудника.

Полиция в Бердичеве задержали своего сотрудника - ФОТО

Майор полиции попался на взятке. Офицер требовал три тысячи гривен у местного жителя.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в четверг, 7 сентября, во время проведения следственных действий, следователями следственного отдела прокуратуры области около девяти часов утра задержали офицера полиции.

Он был задержан во время получения денег. За такую ​​сумму правоохранитель пообещал местному жителю не привлекать его к уголовной ответственности за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении, избрание ему меры пресечения и отстранении задержанного от занимаемой должности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в августе в Днепре на взятке в 10 тысяч долларов задержали старшего следователя областного управления полиции.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив