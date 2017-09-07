Полиция в Бердичеве задержали своего сотрудника - ФОТО

Майор полиции попался на взятке. Офицер требовал три тысячи гривен у местного жителя.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в четверг, 7 сентября, во время проведения следственных действий, следователями следственного отдела прокуратуры области около девяти часов утра задержали офицера полиции.

Он был задержан во время получения денег. За такую ​​сумму правоохранитель пообещал местному жителю не привлекать его к уголовной ответственности за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении, избрание ему меры пресечения и отстранении задержанного от занимаемой должности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в августе в Днепре на взятке в 10 тысяч долларов задержали старшего следователя областного управления полиции.