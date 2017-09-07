Полиция в Бердичеве задержали своего сотрудника - ФОТО

В городе Бердичев Житомирской области полиция задержала своего сотрудника.
Майор полиции попался на взятке. Офицер требовал три тысячи гривен у местного жителя.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в четверг, 7 сентября, во время проведения следственных действий, следователями следственного отдела прокуратуры области около девяти часов утра задержали офицера полиции.
Он был задержан во время получения денег. За такую сумму правоохранитель пообещал местному жителю не привлекать его к уголовной ответственности за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.
В настоящее время решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении, избрание ему меры пресечения и отстранении задержанного от занимаемой должности.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в августе в Днепре на взятке в 10 тысяч долларов задержали старшего следователя областного управления полиции.