В Британии станут применять новые методы борьбы с терроризмом

Об этом передает The Times.

Сообщается, что новая система состоит из ряда вольфрамовых шипов, которые развертываются вдоль дороги. Для его подготовки необходимо несколько сотрудников, а по времени всего пара минут.

Машина автотеррориста врезается в "Коготь" и колеса транспорта опутываются , после чего они моментально перестают крутиться.

"Коготь" можно использовать во время проведения массовых мероприятий, оцепляя место проведения. Конечно это не полностью обезопасит общество, однако гораздо увеличит шансы для обеспечения защиты пешеходов.

В апреле полиции Британии разрешили стрелять на поражение в водителей, решивших использовать автомобиль для наезда на граждан.

Как сообщалось в "УРА-Информ", глава антитеррористического направления в Европейском союзе (ЕС) Жиль де Керчове утверждает, что ему известно точное количество радикальных исламистов, которые живут в Великобритании.