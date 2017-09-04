07:42 04.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики обстреляли "Станицу Луганскую"

В Луганской области российские наемные войска обстреляли контрольно-пропускной пункт въезда/выезда "Станица Луганская".

Боевики обстреляли

Обстрел начался около десяти часов вечера и стреляли боевики из стрелкового оружия. Как сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции, в свою очередь силы АТО на Донбассе продолжают прилагать усилия для недопущения обострения ситуации.

Несмотря на готовность украинской стороны дать соответствующий огневой отпор, принимаются меры для недопущения обострения ситуации безопасности, сохранения жизни гражданского населения и обеспечения функционирования всех органов власти и социальной защиты, - заверили в штабе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 1 сентября на окраине Станицы Луганской на растяжке подорвалась местная жительница, ее госпитализировали с телесными повреждениями. 31 августа на КПВВ "Станица Луганская" боевики похитили мужчину, который подрабатывал там грузчиком.


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