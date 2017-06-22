13:11 22.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В зоне АТО обнаружены мины-"лягушки"

Около н.п. Сватово на Луганщине было выявлено недавно сразу шесть выпрыгивающих мин.

В зоне АТО обнаружены мины-

Кроме того, был обнаружен артснаряд, а также танковый. Сегодня такая информация поступила от пресс-центра СБУ. Согласно данным – в местах проведения АТО правоохранителями выявлено сразу шесть мин-лягушек, а также несколько снарядов.

В итоге эти боеприпасы отдали с целью их уничтожения подразделению сотрудников ГСЧС. На месте же, где еще недавно был обстрел в н.п. Новолуганское, выявили 30-миллиметровый выстрел к БМП. Данный выстрел произведен, согласно мнению специалистов – в 2008-ом году и ВСУ он не принадлежит.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе в местах проведения АТО в течение 24-ех последних часов один силовик ранен, еще один – получил травмы.


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