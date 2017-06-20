5 лет тюрьмы дали сторонникам "Николаевской народной республики"

Об это сообщают в пресс-группе УСБУ в Николаевской области.

В сообщении говорится, что преступники осуждены за поддержку террористической «Новороссии» и пропаганду так называемой «николаевской народной республики».

Отмечается, что суд приговорил двух организаторов группы (один из них бывший чиновник МВД) к пяти годам лишения свободы, а еще три участника группы получили такие же приговоры с испытательными сроками.

Кроме того, во время обысков у сообщников террористов оперативники спецслужбы изъяли самодельные взрывные устройства, гранаты, пистолет-пулемет МР-40, значительное количество патронов, печатную антигосударственную продукцию, специальную литературу для диверсионной работы, а также список проукраинских активистов региона.

Ранее УРА-Информ сообщал, что полиция задержала за взятку чиновника Хмельницкого облсовета.