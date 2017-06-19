Полиция задержала за взятку чиновника Хмельницкого облсовета

В понедельник, 19 июня, полиция задержана взяточники во время получения 50 тысяч долларов. Как сообщается пресс-служба Национальной полиции, чиновник был задержан в помещении собственного отеля.

Должностное лицо одной из постоянно действующих комиссий областного совета получило от руководителя коммунального предприятия указанную сумму за оставление руководителя в должности, продление договора на работу, положительные выводы комиссии по проверке состояния строительства объекта, а также продолжение финансирования капитального строительства на сумму свыше 23 миллионов гривен.

Средства, которые получил злоумышленник в качестве неправомерной выгоды, были изъяты как вещественное доказательство по делу. Сам взяточник задержан в порядке статьи Уголовного Кодекса Украины Получение взятки, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от врсьми до 12-ти лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Национального антикоррозионного бюро Украины в понедельник, 19 июня, задержали охранника народного депутата Борислава Розенблата. Он попался на взятке в крупных размерах.