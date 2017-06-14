В Днепре произошло ДТП в центре города

Об этом сообщает Информатор.

В сообщении говорится, что микроавтобус Mercedes двигался по улице Воскресенской в сторону центра, остановился на светофоре перед улицей Святослава Храброго. По словам очевидца, водитель данного авто посмотрел не на тот светофор, начал движение раньше, чем нужно, поэтому и произошла авария. Ведь в это время по улице Святослава Храброго двигался BMW. Очевидцы подтвержают, что автомобиль ехал на зеленый, когда на его пути появился Mercedes.

Сообщается, что водителя BMW госпитализировали в больницу имени Мечникова, у него травма головы и коленей. Также на пассажирском сидении была девушка, у нее повреждена грудная клетка. Водитель микроавтобуса не пострадал.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Львовщине микроавтобус попал в аварию, погибли три человека.