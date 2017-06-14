17:06 14.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Киевщине выявлена АЧС

На Киевщине недавно была выявлена АЧС.

На Киевщине выявлена АЧС

Так, в одном из хозяйств региона была выявлена АЧС. Заболевание свиней зафиксировано в поселке Лебедин, где недавно была зафиксирована гибель 14-ти свиней. Сегодня эти данные поступили от Госпотребслужбы.

В процессе же исследования проб материала был поставлен диагноз – АЧС. Сейчас в месте выявления очага заболевания животных продолжают проводится мероприятия по устранению распространения на большие территории африканской чумы.

Как сообщал УРА-Информ, в марте вспышка АЧС была замечена на Херсонщине – в селе Осокоровка. Про это ранее сообщали представители Госпотребслужбы. Приняты меры для недопущения распространения болезни.


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