На Киевщине выявлена АЧС

Так, в одном из хозяйств региона была выявлена АЧС. Заболевание свиней зафиксировано в поселке Лебедин, где недавно была зафиксирована гибель 14-ти свиней. Сегодня эти данные поступили от Госпотребслужбы.

В процессе же исследования проб материала был поставлен диагноз – АЧС. Сейчас в месте выявления очага заболевания животных продолжают проводится мероприятия по устранению распространения на большие территории африканской чумы.

Как сообщал УРА-Информ, в марте вспышка АЧС была замечена на Херсонщине – в селе Осокоровка. Про это ранее сообщали представители Госпотребслужбы. Приняты меры для недопущения распространения болезни.