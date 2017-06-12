В Украине службу начали 70 дорожных полицейских

Эти сведения 12-го июня распространили в отделе патрульной полиции украинской Нацполиции. Согласно этим данным – сейчас речь про примерно 70 работников полиции, заступающих на свою службу – с целью патрулирования некоторых конкретных участков дорог.

Как сообщал УРА-Информ, сейчас в Украине доверие к полиции составил примерно 42 процента – среди украинских граждан. Такое заявление ранее было сделано Арсеном Аваковым – министром украинского МВД. При этом еще год назад доверие к полиции было на уровне ниже, а три года назад – три процента.