11:39 12.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине службу начали 70 дорожных полицейских

На данный момент примерно 70 работников полиции начинают служить в рядах дорожной полиции нашей страны.

В Украине службу начали 70 дорожных полицейских

Эти сведения 12-го июня распространили в отделе патрульной полиции украинской Нацполиции. Согласно этим данным – сейчас речь про примерно 70 работников полиции, заступающих на свою службу – с целью патрулирования некоторых конкретных участков дорог.

Как сообщал УРА-Информ, сейчас в Украине доверие к полиции составил примерно 42 процента – среди украинских граждан. Такое заявление ранее было сделано Арсеном Аваковым – министром украинского МВД. При этом еще год назад доверие  к полиции было на уровне ниже, а три года назад – три процента.


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