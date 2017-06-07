18:25 07.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Черкассах подполковника СБУ задержали на взятке

Подполковник Службы безопасности Украины требовал 75 тыс грн взятки от местного коммерсанта за возврат ранее изъятого оборудования. Либо не вмешиваться в его производственную деятельность за 25 тыс. грн ежемесячно.

В Черкассах подполковника СБУ задержали на взятке

Данную информацию сообщает на пресс-центр СБУ.

В сообщении говорится, что правоохранители спецслужб задержали вымогателя в собственном автомобиле в Черкассах во время получения первой части взятки за возврат оборудования.

В данный момент по факту преступления открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что двух полицейских задержали на взятке в центральном парке Ровно.


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