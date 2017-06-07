В Черкассах подполковника СБУ задержали на взятке

Данную информацию сообщает на пресс-центр СБУ.

В сообщении говорится, что правоохранители спецслужб задержали вымогателя в собственном автомобиле в Черкассах во время получения первой части взятки за возврат оборудования.

В данный момент по факту преступления открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что двух полицейских задержали на взятке в центральном парке Ровно.