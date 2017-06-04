В Лондоне возросло число пострадавших от теракта

Сегодня ночью в Лондоне в результате теракта погибли 6 человек и еще 48 пострадали.
Об этом сообщает Reuters.
В сообщении говорится, что в больницы Лондона доставлены 48 человек после атак террористов сегодняшней ночью.
Кроме того, помощь оказывалась и на местах происшествий тем, у кого были незначительные травмы.
Напомним, ранее полиция сообщила, что в результате терактов в британской столице погибли шесть человек, а пострадали около двадцати.
Ранее УРА-Информ сообщал, что 600 человек пострадали во время просмотра финала Лиги чемпионов в Италии.