13:40 04.06.2017 | Общество | Новости
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В Лондоне возросло число пострадавших от теракта

Сегодня ночью в Лондоне в результате теракта погибли 6 человек и еще 48 пострадали.

В Лондоне возросло число пострадавших от теракта

Об этом сообщает Reuters.

В сообщении говорится, что в больницы Лондона доставлены 48 человек после атак террористов сегодняшней ночью.

Кроме того, помощь оказывалась и на местах происшествий тем, у кого были незначительные травмы.

Напомним, ранее полиция сообщила, что в результате терактов в британской столице погибли шесть человек, а пострадали около двадцати.

Ранее УРА-Информ сообщал, что  600 человек пострадали во время просмотра финала Лиги чемпионов в Италии.


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