В Лондоне возросло число пострадавших от теракта

Об этом сообщает Reuters.

В сообщении говорится, что в больницы Лондона доставлены 48 человек после атак террористов сегодняшней ночью.

Кроме того, помощь оказывалась и на местах происшествий тем, у кого были незначительные травмы.

Напомним, ранее полиция сообщила, что в результате терактов в британской столице погибли шесть человек, а пострадали около двадцати.