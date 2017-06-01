В Киеве температура воздуха уже шесть месяцев превышает норму

Это на 0,1 выше климатической нормы для мая. Такая ситуация удерживается уже шестой месяц подряд. Об этом в четверг, 1 июня, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

По данным ведомства, такой жаркий мая можно было наблюдать только в 1947 году. Причем вторая декада месяца оказалась аж на 2,7 градусов холоднее климатической нормы.

В этот день, 11 мая, в столице было холодным и минимальная температура опустилась до 7 градусов со знаком плюс, но это существенно выше, чем было на Киевщине.

В частности, в Барышевке температура воздуха опустилась до минус 2,1, что нанесло ущерб садоводам и огородникам, - пояснили синоптики, добавив, что самым теплым был день 31 мая, когда максимальная температура достигла 28,2 градусов тепла.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, синоптики обещают в первый летний месяц температуру воздуха на уровне от 24 до 30 градусов выше нуля, преимущественно без осадков.