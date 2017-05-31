13:20 31.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Черновцах загорелась электричка

Сегодня утром в одном из вагонов пригородного поезда "Черновцы-Коломыя" произошло задымление.

В Черновцах загорелась электричка

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении говорится, что на место происшествия оперативно был направлен дежурный караул спасателей государственной пожарно-спасательной части №3 г. Черновцов. На месте спасатели установили, что задымление вагонов произошло из-за неисправности локомотива. В данный момент причины инцидента устанавливаются. Пострадавших в результате происшествия нет. В то же время местное издание "Молодий буковинець" сообщает, что люди выпрыгивали из окон вагонов электропоезда, чтобы спастись.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на киевском вокзале правоохранители изъяли у пассажира оружие.


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