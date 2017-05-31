На киевском вокзале правоохранители изъяли у пассажира оружие - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины.

Как выяснили оперативники спецслужбы СБУ, задерженным оказался местный житель Донецкой области.

При этом оружие столичные полицейские нашли во время досмотра багажа пассажира поезда Мариуполь-Киев. В часности, шесть карабинов иностранного производства.

Согласно словам правоохранителей, злоумышленник имел при себе пять разрешений на ношение и хранение оружия, однако все они являются поддельными.

В свою очередь мужчина сообщил, что оружие, приобретенное на востоке Украины, он привез для перепродажи заинтересованным лицам.

В данный момент открыто уголовное производство по ст. 263 и ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, продолжаются следственные действия.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее сотрудники Службы безопасности Украины нашли два тайника оружием и боеприпасами в районе проведения антитеррористической операции.