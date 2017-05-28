Двое военнослужащих задержаны за убийство, - Матиос

Оба они из полка "Азов". Их задержали за убийство.

Об этом в воскресенье, 28 мая, в эфире одного из украинских телеканалов сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. По его словам, задержание было произведено на прошлой неделе.

Они убили людей, - пояснил он, добавив, что убийства были не бытовые, а "с умыслом". При этом Матиос отметил, что задержанные находились не на линии разграничения, а на "третьей линии".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в апреле 2017 года бывший командир расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" Главного управления МВД Украины в Луганской области Руслан Онищенко, его заместитель Николай Цукур и еще 6 сотрудников подразделения были осуждены к длительным срокам лишения свободы.