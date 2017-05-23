16:37 23.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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СБУ прекратила производство поддельного кофе

Служащие СБУ сумели предотвратить дальнейшее производство поддельного кофе.

СБУ прекратила производство поддельного кофе

Так, служащими СБУ были выявлены факты подделывание кофе известных брендов. В частных домах было выявлено оборудование для расфасовки, и для производства поддельного кофе. Все это выявлено на Киевщине.

Дельцы занимались тем, что подмешивали в кофе низкого качества пищевые добавки и выдавали его за кофе дорогих марок. А подавали же контрафактную продукцию во всех украинских регионах. Клиентами дельцов становились владельцы небольших торговых точек.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Одесса ранее были изъяты подделки известных торговых марок алкогольной продукции.


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