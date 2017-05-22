21:32 22.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100166328:Polishuk

Часть Львова осталась без света

Во Львове в понедельник, 22 мая, произошла авария на электросетях.

Часть Львова осталась без света

В результате инцидента без электроэнергии остались Франковский район города и часть Железнодорожного района. Как сообщают власти города, ссылаясь на информацию диспетчерской службы, восстановить энергоснабжение там планируют до десяти часов вечера.

Напомним, в результате неблагоприятных погодных условий 21 мая и срабатывания автоматики защиты линий электропередач, обесточены 38 населенных пунктов во Львовской области.

Как сообщал УРА-Информ, во Львове за шесть часов выпало 23 миллиметра осадков. Это почти треть месячной нормы дождей, которые должны были выпасть в мае. Как сообщает пресс-служба Львовского городского совета, из-за непогоды коммунальные службы работают в усиленном режиме.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив