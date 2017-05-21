Под Киевом обнаружили 20 тонн львовского мусора - ФОТО

Четыре грузовика высыпали его прямо на землю в селе Подгорцы. Полиция задержала и водителей, и грузовики.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, в ночь на воскресенье, 21 мая, местные жители увидели, что грузовики ссыпают мусор, а бульдозер разравнивает поверхность с грунтом. Они вызвали полицию и та доставила авто на штрафплощадку.

По данным правоохранителей на транспортных средствах были номерные знаки Киевской области и города Киева, а согласно накладным документам, 20 тонн отходов привезли со Львовской области, часть которых уже успели разгрузить.

Сейчас задержанным избирается мера пресечения. Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Незаконное завладение грунтовым покровом (поверхностным слоем) земель, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или для окружающей среды.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Львовский мусор был обнаружили возле города Червоноград Львовской области. Несколько тонн отходов вывалили просто на дороге в самого подъезда к городу.